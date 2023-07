Mondiali nuoto Fukuoka 2023: tutti i risultati di domenica 30 luglio

Tutti i risultati di domenica 30 luglio ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via. Cala il sipario sulla rassegna iridata con un’ultima giornata dedicata interamente al nuoto tra le corsie. L’Italia proverà a cogliere le ultime occasioni per arricchire il bottino di medaglie e chiudere con il sorriso la manifestazione. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via.

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

MONDIALI, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

TUTTE LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO A FUKUOKA

I RISULTATI DI TUTTE LE GIORNATE

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

Mondiali Fukuoka 2023: risultati domenica 30 luglio

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

3.30-5.30 Nuoto – Batterie:

400m misti femminili

1. Jenna Forrester (AUS) 4’35″88

2. Summer McIntosh (CAN) 4’36″57

3. Mio Narita (JPN) 4’38″05

6. Sara Franceschi (ITA) 4’39″42, qualificata alla finale

Staffetta 4x100m mista maschile

1. Usa 3’30″51

2. Francia 3’31″61

3. Australia 3’31″75

9. Italia 3’33″54, eliminata

Staffetta 4x100m mista femminile

1. Canada 3’55″93

2. Usa 3’56″31

3. Svezia 3’57″49

11. Italia 4’00″67, eliminata

13.00-15.30 Nuoto – Finali:

50m dorso maschili

50m rana femminili

1500m stile libero maschili

50m stile libero femminili

400m misti femminili

Staffetta 4x100m mista maschile

Staffetta 4x100m mista femminile