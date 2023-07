Mondiali Fukuoka 2023, Paltrinieri: “Sono contento, dopo una delusione mi arrabbio”

Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza portano l’Italia sul secondo e terzo gradino del podio nella gara dei 5km nei Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023. Un riscatto importante dopo la 10km soprattutto per Greg. “Sono molto contento perché non immaginavo di disputare questa gara – le parole del campione europeo in carica riportate da Federnuoto – Speravo di rimanere attaccato ai migliori. Stavo meglio in acqua rispetto all’altro giorno e c’era rammarico per il risultato della dieci chilometri. Ho l’impressione che per avere stimoli è come se avessi bisogno di una delusione. Così si accende la miccia. Mi arrabbio, la prendo sul personale. Così ho conquistato questa medaglia con determinazione, fermezza e ne sono contento. La tattica era stare sui piedi di Wellbrock che in questo momento appare il più forte di tutti. Questo secondo posto è una certezza e nasce dalla mia voglia di vincere sempre a prescindere dalle condizioni di salute o dallo stato di forma. E’ una bella medaglia perché non avevo grosse aspettative”.

Soddisfatto anche Acerenza, che conquista una medaglia dopo il quarto posto dello scorso anno e nella 10 km. “Io e Paltrinieri siamo due guerrieri, non molliamo mai e l’abbiamo dimostrato. Alla fine ci abbiamo anche provato, ma Wellbrock ha dimostrato di essere il più forte -ammette – Dopo una gara vissuta ad aiutarci reciprocamente è stato bello sfidare Greg; è passato lui ma l’importante è che entrambi siamo andati a medaglia. Purtroppo nella distanza olimpica mi è mancata un po’ di lucidità che oggi invece avevo. Mi sentivo veramente bene. Greg ha bisogno di una mazzata prima di accendersi? Ebbene, gliela darò io in allenamento“, conclude con una battuta.

