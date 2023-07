Atp Newport 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 18 luglio

Il programma, gli orarie l’ordine di gioco dell’ATP di Newport 2023 per la giornata di martedì 18 luglio. Proseguono i primi turni, tra cui si segnala l’esordio nel torneo della quinta testa di serie Maxime Cressy, il quale cerca di uscire da un momento delicato sotto il piano dei risultati. Torna a giocare Kevin Anderson: l’ex finalista slam vuole darsi un’altra chance dopo aver risolto i problemi fisici avuti negli scorsi anni.

CENTER COURT

Ore 17:00 – Michelsen vs (5) Cressy

a seguire – Isner vs Bolt

a seguire – Diallo vs Anderson

a seguire – Chung vs Johnson

COURT 1

3°match dalle 17:00 – (6) Purcell vs Brouwer

a seguire – Quinn vs Sasikumar

COURT 2

3°match dalle 17:00 – Duckworth vs Lestienne

a seguire – Tu vs Vukic