Mondiali Fukuoka 2023, pallanuoto maschile: l’Italia batte la Cina 18-5 e chiude il girone a punteggio pieno

L’Italia fa tre su tre e stravince il gruppo B di pallanuoto maschile dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Già qualificato e certo del primo posto, il Settebello ha comunque chiuso in bellezza, sconfiggendo la Cina con il punteggio di 18-5. Tutto facile per i ragazzi di Sandro Campagna, che dopo le vittorie contro Francia e Canada hanno centrato il terzo successo consecutivo e fatto il pieno di entusiasmo. La Cina, reduce da due sconfitte, è stata competitiva esclusivamente nel primo quarto, salvo poi essere travolta dagli azzurri al Marine Messe Fukuoka Hall B di Fukuoka. Ai quarti, l’Italia se la vedrà contro la vincente di Serbia-Croazia/Giappone.

CRONACA – Primo quarto sorprendentemente equilibrato, in cui l’Italia parte bene, segnando due gol con Damonte e Di Fulvio, ma viene raggiunta sul 2-2. Poco male per il Settebello, che dilaga nel secondo quarto, segnando ben sette reti e conquistando un largo vantaggio nel segno di uno scatenato Condemi. Con la partita ormai in mano, la seconda metà del match è una pura formalità per gli uomini di Campagna, che trovano con grande facilità la via del gol e incrementano il proprio vantaggi. Tre dei sei gol realizzati nel terzo parziale portano la firma di Marziali, mentre nell’ultima frazione si iscrive al tabellino dei marcatori anche Dolce. Alla fine il punteggio recita 18-5 in favore dell’Italia, dominante in lungo e in largo.