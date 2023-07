Mondiali Fukuoka 2023, Campagna: “Mi aspettavo un passo in avanti e c’è stato”

“Mi aspettavo un passo in avanti rispetto alla prima partita e c’è stato. Il Canada non è un top team, ma ha caratteristiche simili a squadre pericolose che potremmo incontrare più avanti”. Esordice così nel post-partita il ct del Settebello, Sandro Campagna, dopo un’altra buona vittoria dei suoi uomini ai Mondiali di Fukuoka 2023. “Loro hanno tre centroboa molto forti. La nostra forza è stata limitare i loro tiri da fuori difendendo da squadra. Dopo la Cina avremo sei giorni per preparare il quarto di finale. Con i cinesi dovremo stabilizzare alcune cose soprattutto in difesa e poi penseremo all’avversario del turno successivo. Se si vuole arrivare fino in fondo bisogna saper soffrire ed esser intelligenti ed avere capacità organizzative di gruppo”, ha concluso il commissario tecnico azzurro.