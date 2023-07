Atp Newport 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 19 luglio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP di Newport 2023 per la giornata di mercoledì 19 luglio. Si giocano tutti gli incontri relativi agli ottavi di finale, con l’entrata in scena delle teste di serie più importanti. Il numero uno Tommy Paul, ma anche il secondo favorito Adrian Mannarino. Il 18enne Michelsen dopo aver battuto Cressy ora ci prova anche contro Duckworth.

CENTER COURT

Ore 17:00 – Hijikata vs (2) Mannarino

a seguire – (1) Paul vs (WC) Quinn

a seguire – Johnson vs (3) Humbert

a seguire – Isner vs (8) Moutet

COURT 1

Ore 17:00 – (7) Thompson vs Broady

a seguire – Brouwer vs (WC) Anderson

a seguire – (4) McDonald vs Tu

COURT 2

2°match dalle 17:00 – Duckworth vs Michelsen