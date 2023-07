Mondiali Fukuoka 2023, pallanuoto: altra facile vittoria per il Settebello, 24-6 sul Canada

Il Settebello vince in scioltezza anche il suo secondo match in Giappone, battendo con il punteggio di 24-6 il Canada ai Mondiali di Fukuoka 2023. Secondo successo in questa fase a gironi per gli uomini di Sandro Campagna, che ipotecano in questo modo il primato del gironee il conseguente passaggio diretto ai quarti di finale. Ancora una volta tra i maggiori protagonisti di giornata c’è Andrea Fondelli, MVP del primo match contro la Francia e autore di altre 4 reti quest’oggi. A segno ben 4 volte anche Gonzalo Echenique e Renzuto, mentre tre sono state le marcature di Di Fulvio, Damonte e Velotto. Ora i vice-campioni iridati sfideranno venerdì la Cina ultima in classifica nell’ultimo incontro del Girone B.

“Abbiamo iniziato molto bene, mettendo subito pressione agli avversari. Questa è stata la chiave della vittoria. Per me è un mondiale speciale perché gioca anche mio fratello con l’Argentina. Siamo un bel gruppo che gioca insieme da anni. Vogliamo arrivare fino in fondo”. Lo ha dichiarato a fine partita colui che è stato premiato come MVP del match, ovvero Gonzalo Echenique.

“Siamo entrati decisi, cercando di chiudere subito il match. Così è stato, ora avremo la Cina e poi qualche giorno per analizzare tutti i dati e cercare di capire dove migliorare ancora. Siamo forti e ben motivati; vogliamo far bene e arrivare più lontano possibile”. Queste invece le parole di Renzuto Iodice.