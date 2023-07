Calendario nuoto di fondo Mondiali Fukuoka 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo delle gare di nuoto di fondo ai Mondiali di Fukuoka 2023., in programma tra sabato 15 e giovedì 20 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che, oltre alle medaglie, assegnerà anche alcune carte olimpiche per Parigi 2024. L’Italia guidata da Gregorio Paltrinieri si tufferà nelle acque del Seaside Momochi Beach Park per provare a confermarsi una delle squadre più forti al mondo. L’evento godrà della copertura televisiva sui canali Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now), ma anche in chiaro sui canali Rai (e in streaming su Rai Play). Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di nuoto di fondo ai Mondiali di Fukuoka 2023.

Calendario nuoto di fondo Mondiali Fukuoka 2023



(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

SABATO 15 LUGLIO

1.00-3.15 Nuoto in acque libere 10km femminile

DOMENICA 16 LUGLIO

1.00-3.15 Nuoto in acque libere 10km maschile

MARTEDI’ 18 LUGLIO

1.00-2.15 Nuoto in acque libere 5km femminile

3.00-4.15 Nuoto in acque libere 10km maschile

GIOVEDI’ 20 LUGLIO

1.00-2.30 Nuoto in acque libere Staffetta a squadre miste 6km