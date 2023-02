Mondiali Courchevel/Méribel, le parole degli azzurri dopo il team event

Eliminazione ai quarti di finale per l’Italia nel team event disputatosi ai Mondiali di sci alpino in corso a Courchevel e Méribel. Dopo il successo di misura sulla Repubblica Ceca, la squadra azzurra si è dovuta arrendere agli Stati Uniti, poi vincitori della medaglia d’oro. Di seguito le parole del quartetto tricolore: “Ho vinto la mia sfida ai quarti, ma guardando il tempo ero più lento di Alex – sottolinea Della Vite – Sicuramente non è colpa né su, né di nessuno: ci abbiamo provato, ma sono stati più forti i nostri avversari”. “Agli ottavi la mia vittoria per un centesimo è stata determinante per il passaggio del turno – precisa Vinatzer – Con gli Stati Uniti sapevamo sarebbe stata difficile. Purtroppo, non è andata ma speriamo di rifarci nella qualifica del singolo. Ci sarà da andar forte perché se ne qualificheranno solo otto, e siamo tutti e quattro noi italiani sullo stesso tracciato”.

“Oggi è stata divertente, ce l’abbiamo messa tutta – spiega Della Mea – Peccato per la seconda run in cui siamo stati sconfitti, però sono contenta della mia sciata e sono fiduciosa in vista dello slalom. La pista è molto bella”. “E’ stata la prima gara in questi Mondiali e sono contentissima di questa esperienza – conclude Sola – Bisogna prendere tutte le cose buone: non vedo l’ora di iniziare con le prossime gare”.