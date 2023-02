Roma, visita di Montella a Trigoria: salutati Mourinho e i calciatori

Vincenzo Montella, grande protagonista dello scudetto vinto nel 2001 dalla Roma, è tornato come ospite questa mattina a Trigoria. Un salto nel passato per lui, con l’ex attaccante del team capitolino che ha girato il centro sportivo, ha fatto visita all’archivio storico (qui ha potuto vedere alcune delle sue vecchie maglie), ha salutato il tecnico José Mourinho e i calciatori che vestono oggi la prestigiosa casacca giallorossa. Attualmente, Montella è allenatore dell’Adana Demirspor, squadra che partecipa al campionato turco: al momento, si ricorda, lì l’attività è sospesa a causa del sisma in Turchia e Siria che ha provocato decine di migliaia di vittime.