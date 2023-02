Sei Nazioni 2023, Crowley ufficializza gli azzurri in vista del match contro l’Irlanda

In vista della terza gara del Sei Nazioni 2023 contro l’Irlanda, che andrà in scena sabato 25 febbraio alle 15:15 all’Olimpico, il commissario tecnico dell’Italrygby, Kieran Crowley, ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati. Nel tardo pomeriggio di giovedì 16 febbraio gli azzurri si raduneranno a Verona per svolgere degli allenamenti calendarizzati al Payanini Center a partire da venerdì 17. La permanenza nella città scaligera è prevista fino a mercoledì 22 febbraio, giorno del trasferimento a Roma. L’unica novità nella rosa è la presenza di Giovanni Montemauri, inizialmente invitato nei precedenti due raduni, che guadagna la sua prima convocazione in Nazionale. Ecco, di seguito ,la lista degli atleti convocati:

Piloni: Ceccarelli, Ferrari, Fischetti, Riccioni, Rizzoli, Zani. Tallonatori: Bigi, Manfredi e Nicotera.

Seconde linee: N. Cannone, Favretto, Iachizzi, Ruzza e Zambonin. Terze Linee: L. Cannone, Lamaro, Negri, Pettinelli, Polledri e Zuliani.

Mediani di mischia: Fusco, Garbisi e Varney. Mediani di apertura: Allan, Da Re e Garbisi. Centri: Brex, Lucchin, Menoncello e Morisi.

Ali-Estremi: Bruno, Capuozzo, Montemauri e Padovani.

Invitato: Montemauri.