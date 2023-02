Mondiali Courchevel/Meribel 2023, Odermatt: “Altra battaglia, non pensavo di vincere”

“Non mi aspettavo di vincere, specialmente visto come aveva sciato Schwarz nella prima manche. E’ stata un’altra battaglia. Le condizioni erano difficili e non era scontato avere energia per la parte finale. Sicuramente è stata più facile questa gara rispetto alla discesa perché ero consapevole di aver già conquistato un oro. Poi è ovvio che vuoi vincere di nuovo, vuoi vincere ogni volta in cui sei al cancelletto di partenza“. Questo il commento a caldo di Marco Odermatt, vincitore del gigante maschile dei Mondiali di Courchevel/Meribel 2023 di sci alpino.

“Contento della seconda manche e del secondo posto. Non ho rimpianti e nel complesso sono soddisfatto della gara” ha invece affermato Loic Meillard, medaglia d’argento. Infine, ha parlato anche Marco Schwarz, terzo nonostante un’ottima prima manche: “Su questa neve i miei sci funzionano alla grande. Nella prima manche ho avuto un ottimo feeling, mentre nella seconda ho commesso un errore. Tuttavia posso dire che sia andata piuttosto bene“.