Lecce, lieve contrattura alla coscia destra per Umtiti. Dermaku operato di ernia

Il Lecce, in vista della gara di domenica contro l’Atalanta valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha svolto una seduta di allenamento alla quale non ha preso parte Samuel Umtiti. L’ex difensore del Barcellona, che oggi ha effettuato un lavoro personalizzato, è stato sottoposto ad esami clinici che hanno evidenziato una lieve contrattura alla coscia destra. Kastriot Dermaku, invece, si è sottoposto ad intervento di ernia dello sportivo che è perfettamente riuscito. Nella giornata di domani, sabato 18 febbraio, gli uomini di Marco Baroni svolgeranno la seduta di rifinitura e, prima della partenza per Bergamo, verranno sciolti gli ultimi dubbi sulla formazione.