Psg, Footmercato rivela: Campos ha contattato Mourinho per la prossima stagione

Dalla Francia Footmercato lancia la clamorosa indiscrezione. Secondo quanto rivelato dall’autorevole testata sportiva, il direttore sportivo del Psg, Luis Campos, avrebbe contattato José Mourinho per sondare un’eventuale disponibilità per la panchina dei parigini qualora dovesse essere dato il benservito a Galtier, reduce dalla sconfitta nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco e in campionato in testa ma con troppi passi falsi.

Nasser Al-Khelaifi vuole spingere per un cambiamento e l’allenatore portoghese della Roma potrebbe essere considerato il profilo giusto. Footmercato riporta di contatti recenti tra Campos e Mourinho: il primo ammira e rispetta lo Special One e tra i due i rapporti sono buoni, così come cordiali sono i rapporti tra Al-Khelaifi e Dan Friedkin, il proprietario del club giallorosso.