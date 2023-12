Mondiale per Club, nessuno come Guardiola: quarto trionfo individuale, staccato Ancelotti

Pep Guardiola ha scritto la storia a Gedda, in Arabia Saudita, dove ha conquistato il Mondiale per Club 2023 con il Manchester City. E’ infatti diventato l’allenatore più titolato in questa competizione con 4 titoli. Dopo i due con il Barcellona e quello con il Bayern Monaco, ne è arrivato un quarto con la terza squadra diversa. Staccato Carlo Ancelotti, lo scorso anno capace di agganciarlo a quota 3 con il successo del suo Real Madrid.