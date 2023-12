MOVIOLA – Salernitana-Milan, Fazio col braccio in area: niente rigore per Doveri e Var

Episodio da moviola in Salernitana-Milan. C’è un tiro da fuori da parte di Leao che calcia verso la porta e trova il braccio galeotto di Federico Fazio. L’arto del difensore non si sposta particolarmente dal busto, ma sembra comunque in una posizione non troppo naturale e l’impatto sul braccio è nitido. Per Doveri non c’è alcuna irregolarità e il Var, che rivede le immagini per alcuni secondi, decide di non intervenire tra le proteste dei rossoneri.