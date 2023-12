Sassuolo-Genoa, Dionisi: “Paghiamo un errore. I dettagli fanno la differenza”

“Nell’ultima mezz’ora eravamo in controllo nella loro metà campo e abbiamo giocato per vincerla. Poi abbiamo fatto un errore e l’abbiamo pagato: purtroppo non è la prima volta. Sull’episodio del rigore siamo stati sfortunati. Mi dispiace perché la partita aveva preso una piega a nostro favore”. Queste le dichiarazioni di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Genoa. “I ragazzi non erano soddisfatti, ma ci rialzeremo. Devo scindere risultato e prestazione, e quest’ultima è stata positiva. Dobbiamo essere più bravi perché stiamo ottenendo meno di quanto meriteremo. Dobbiamo unirci e stringerci ancora di più, tirando fuori il carattere e la qualità. I dettagli in questo sport fanno la differenza e noi in questa fase li stiamo subendo – ha spiegato -. Anche Boloca ha perso un dente: siamo gli unici che perdiamo i denti e non ci fischiano fallo. Ci possono essere delle interpretazioni magari non sempre giuste, ma alla fine gli arbitri fanno bene il loro lavoro. Gol subiti? È difficile vincere facendo più di due gol. Oggi da una situazione non pericolosa abbiamo preso il rigore e subito il 2-1 da una palla giocata a caso. Su queste cose si fa fatica a lavorare. Noi dobbiamo essere più determinati sia in attacco che in difesa. Ripeto paghiamo dazio per dei dettagli. I dettagli non sono collettivi o fase difensiva di squadra. Noi non dobbiamo farci condizionare da quello che viene da fuori. Siamo migliori di quello che stiamo ottenendo e dobbiamo dimostrarlo sul campo e non a parole”.