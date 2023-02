Basket, Eurocup 2022/2023: Venezia cade in casa del Cedevita Olimpija, perde ancora Trento

Stasera sono scese in campo due delle tre squadre italiane presenti in Eurocup 2022/2023. Venezia cade a sorpresa in casa del Cedevita Olimpija 77-73. La squadra di De Raffaele cala nel finale ed è poco fredda nei momenti decisivi trovando la sesta sconfitta stagionale fallendo l’aggancio al secondo posto, occupato da Joventut e Bourg. Farrel top scorer dell’incontro con 20 punti seguito dai 19 di Granger che non bastano agli ospiti per evitare la sconfitta. Terza vittoria per la squadra slovena che resta in ultima posizione a tre vittorie dall’ultimo posto utile per partecipare ai playoff.

Trento perde ancora trovando la quinta sconfitta in fila nella manifestazione. La squadra di Molin tiene nel primo tempo limitando l’attacco dell’Hapoel Tel Aviv, migliore della lega con oltre 90 punti di media a partita, ma cede nella seconda parte del match cadendo in casa 60-78. Trento resta quindi ferma in penultima posizione con 2 vittorie e 11 sconfitte. Continua l’ottimo cammino dell’Hapoel che consolida il terzo posto salendo a 9 vittorie e 4 sconfitte.