MLS, Messi verrà presentato il 16 luglio dall’Inter Miami

‘The Unveil’, così è stata denominata la serata in cui la MLS e l’Inter Miami daranno il loro ufficiale benvenuto a Lionel Messi. Il sette volte Pallo d’Oro verrà presentato domenica 16 luglio presso il DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale e, come ormai si vocifera da settimane, il suo esordio con la maglia della squadra della Florida dovrebbe avvenire pochi giorni dopo. Venerdì 21 luglio infatti si scende in campo per la Leagues Cup, competizione che vede al via squadre statunitensi e messicane, contro il Cruz Azul.