Europei U19 2023, Italia a caccia della semifinale: Pisilli e Mastrantonio suonano la carica

A caccia del bis Niccolò Pisilli e Davide Mastrantonio, che dopo la finale raggiunta ai Mondiali in Argentina con la Nazionale Under 20, vogliono portare in semifinale anche l’Italia Under 19 agli Europei. A separare la squadra di Bollini dal traguardo c’è la Polonia, chiamata a vincere (in caso di pareggio, avrebbe la meglio l’Italia per differenza reti).

“Contro il Portogallo stavamo facendo bene, poi gli episodi hanno condizionato la gara. Nella gara contro la Polonia serviranno spirito di sacrificio e cattiveria” ha dichiarato Pisilli, che troverà da avversario il suo compagno di squadra alla Roma Jordan Majchrzak. “La Polonia è un’ottima squadra e non sarà facile batterla. Noi però vogliamo a tutti i costi la qualificazione e non vediamo l’ora di scendere in campo” ha invece affermato Mastrantonio