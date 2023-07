Cuadrado: “Futuro in Arabia Saudita? Lì c’è Cristiano Ronaldo che non mi vuole”

In un’intervista ad As Colombia, Juan Cuadrado ha parlato del suo futuro, ma ha anche fatto un bilancio della sua lunga esperienza alla Juventus: “Se ripenso a questi 8 anni non posso che essere orgoglioso. Mi auguro che i prossimi colombiani possano vivere il mio stesso percorso in bianconero. Personalmente mi sento bene e ho ancora passione per giocare. Il mio obiettivo è arrivare al prossimo Mondiale“. Cuadrado ha proseguito: “Futuro? Sono tranquillo. In questo momento se ne sta occupando il mio agente. Ci sono varie opzioni: dovrò pensarci bene per scegliere la migliore. Arabia Saudita? Purtroppo lì c’è Cristiano Ronaldo che non vuole prendermi” ha detto scherzando.