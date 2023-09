Ministro Abodi: “Dobbiamo vigilare sul razzismo nelle trasmissioni tv sportive”

“Spetta all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigilare sull’eventuale presenza, nelle trasmissioni televisive trasmesse attraverso qualunque piattaforma, di contenuti lesivi della dignità umana e delle minoranze, che contengano incitamento all’odio basato sulla razza, sul sesso, sulla religione, sulla nazionalità, ed applicare, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi”. Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, in un’interrogazione parlamentare del senatore Zanettin di Forza Italia legata a un’episodio avvenuto durante una partita del campionato di serie C tra Vicenza e Trento, quando a causa di un lapsus il giocatore Joan Freddi Greco, di colore, fu chiamato ‘negro’ dal telecronista: “Fortunatamente abbiamo recuperato un increscioso incidente. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche. Il fenomeno del razzismo non deve essere e non è sottovalutato”.