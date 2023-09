F1, Norris contro Verstappen: “Un pilota che fa impeding va penalizzato, sanzioni più severe”

“Penso che il blocco in pista dovrebbe comportare una penalità. Se blocchi qualcuno, non è solo colpa della squadra – so che la squadra ha ricevuto una multa – ma dovrebbe essere colpa anche del pilota. Devi guardarti negli specchietti. Non hai nient’altro da fare per tutto il giro se non guardarti negli specchietti e sembra che molte persone abbiano difficoltà a farlo. Dovrebbero esserci sanzioni più severe per il blocco. Così tante persone lo fanno. Ti rovina il giro, rovina le tue qualifiche. Ha eliminato Yuki in qualifica, era primo in Q1”. Lo ha detto il pilota della McLaren, Lando Norris, parlando degli impeding di Verstappen – sanzionati appena con un paio di reprimende – a Singapore nella conferenza stampa del Gp del Giappone: “Nessuno sembra preoccuparsene abbastanza. È successo molto in questa stagione, mi è successo parecchie volte – soprattutto con alcune squadre – ma spetta al pilota guardarsi allo specchietto. Probabilmente bloccherò qualcuno questo fine settimana e mi fingerò stupito”.