F1 GP Giappone 2023, Stroll ce la fa: “Mi sento bene”

Lance Stroll sarà al via del GP del Giappone di F1 a Suzuka dopo aver saltato la gara di Singapore a causa del brutto incidente nelle qualifiche. Il pilota canadese sarà regolarmente al volante della sua Aston Martin, così come confermato nella conferenza del giovedì: “Mi sento bene. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro per riparare la macchina”. Del resto, il figlio del proprietario della scuderia non aveva riportato particolari conseguenze fisiche e non aveva corso domenica anche in virtù delle eccessive riparazioni da dover effettuare sulla sua monoposto dovendo peraltro partire ultimo in un circuito nel quale era complicato superare.