Milano-Cortina, Malagò: “I lavori procedono secondo i tempi previsti, tranne per lo Sliding Center”

Giovanni Malagò interviene a Istanbul, in occasione dell’assemblea dei Comitati Olimpici Europei: “Sin dall’inizio lo sport è stato al centro dei nostri sforzi con un costante focus su Milano-Cortina 2026. Continueremo a intensificare la cooperazione con le federazioni internazionali anche guardando alla prossima sessione del comitato olimpico internazionale a Mumbai. Tradizione, innovazione e passione sono nel DNA del nostro territorio olimpico e paralimpico. Le Alpi sono teatro naturale per gli sport invernali. Mancano ancora 854 giorni all’apertura dei Giochi in Italia. L’ultimo periodo è stato caratterizzato da grandi sfide e impensabili difficoltà ma abbiamo fatto progressi con il contributo del Cio, delle federazioni internazionali, tutti gli stakeholder in termini di organizzazione, ottimizzazione dei nostri investimenti e delle nostre energie. I lavori procedono secondo i tempi previsti con la sola eccezione dello ‘Sliding Center’ di Cortina, su questa sede è ancora in corso una procedura pubblica sulla quale non possiamo interferire. La realizzazione del centro finanziato con fondo statale non è nel perimetro delle nostre decisioni o responsabilità”.