Arbitri italiani designati in Qatar per la sfida tra Al Nasr e Al Ain. Lo ha reso noto l’Aia, che ha spiegato come Maurizio Mariani della sezione di Aprilia dirigerà questa sfida su richiesta della federazione qatariota, con Filippo Meli e Stefano Alassio in qualità di assistenti e Marco Di Bello della sezione di Brindisi come Var.