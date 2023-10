Ibrahimovic: “Ho ricevuto offerte da Cina e Arabia, ma dobbiamo essere ricordati per il talento”

“Quando i giocatori raggiungono un certo livello dovrebbero fermarsi”. E’ uno dei passaggi dell’intervista a Zlatan Ibrahimovic da parte di Piers Morgan: “Ho avuto un’offerta anche dalla Cina, ho avuto un’offerta anche dai sauditi. Cosa puoi volere? Quali obiettivi?”, ha aggiunto l’ex attaccante del Milan.

E ancora: “Devi essere ricordato per il tuo talento, non per quello che hai guadagnato- ha detto- Quello per cui ci alleniamo ogni giorno, ciò per cui veniamo riconosciuti è il nostro talento, ed è per questo che vuoi essere ricordato”.