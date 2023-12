Milano-Cortina 2026, Sala: “Pista da bob negli Stati Uniti? Mi sembra una follia”

A margine dell’accensione dell’albero dei Giochi di Milano Cortina 2026, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto a una domanda relativa alle Olimpiadi Invernali: “Pista da bob negli Stati Uniti? Mi sembra una follia. Non ho mai sentito quest’ipotesi sui tavoli di discussione“. Sala ha poi aggiunto: “Si tratta di una grande iniziativa, ma c’è una delicatezza, espressa anche dal ministro Giorgetti: essendo troppi soci intorno al tavolo, capita che manchi unicità di comando, come invece c’era in Expò. Talvolta si perde del tempo e l’augurio è che venga reinvestito in maniera proficuo. Sulla decisione a cui si giungerà non metto becco: sono pronto a sostenere qualsiasi soluzione venga trovata“.