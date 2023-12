Inter, bond emesso a febbraio 2022 resta “spazzatura” per Fitch: confermato il B+

Il bond emesso dall’Inter nel febbraio 2022 tramite Inter Media and Communications SpA ha ricevuto nelle scorse ore il giudizio da parte di Fitch, un’agenzia internazionale tra le più note e credibili al mondo nella valutazione di credito e rating. Che, però, ha confermato il B+ di rating nei confronti del bond nerazzurro, che evita ulteriori declassamenti in virtù dei risultati positivi a livello sportivo. Il B+ equivale comunque a un giudizio di bond “altamente speculativo”, tanto da essere colloquialmente definito come “junk bond” o “titolo spazzatura” sui mercati finanziari.

Tra gli aspetti positivi, Fitch sottolinea come l’Inter abbia registrato un “notevole aumento di ricavi ed EBITDA nel periodo fiscale 2023 grazie alle buone performance sportive in Champions League, che hanno potenziato i ricavi da media e quelli da biglietteria”, oltre al rinnovo della sponsorizzazione tecnica con Nike.