Milano-Cortina 2026, Cirio: “Resta viva l’ipotesi Cesana, il governo ha riaperto il dossier”

Prosegue la telenovela in merito alla pista da bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A parlarne è stato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine del Forum Internazionale del Turismo: “Il Governo tiene in considerazione la possibilità di utilizzare la pista di Cesana. Ce la stiamo giocando, ma la decisione finale spetterà al Cio. Tuttavia è positivo che la Meloni abbia riaperto un dossier chiuso. Senza questa apertura si sarebbe trattato di un percorso precluso“. Infine, sull’ipotesi Saint Moritz: “Non rientra nei confini nazionali e i Giochi sono legati a un paese“.