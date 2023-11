F1 GP Abu Dhabi, Alonso: “Oggi sfortunati, questo weekend lotteremo fino all’ultimo giro”

Le parole di Fernando Alonso al termine delle FP2 Gran Premio di Abu Dhabi: “Non abbiamo girato molto nelle FP2. Siamo stati sfortunati, ci sono state due bandiere rosse e non c’è stata molta attività in pista. Mi dispiace per i tifosi, pagano dei biglietti molto costosi per poi non vedere le macchine sull’asfalto. E’ importante collezionare giri e la seconda sessione di prove libere è quella che rappresenta meglio le condizioni di qualifica e gara, per cui abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma siamo tutti messi così. Faremo di tutto per finire nel migliore dei modi la stagione. Tutto può succedere, lo abbiamo visto negli ultimi due Gran Premi. Lotteremo fino all’ultimo giro”.