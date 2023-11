Probabili formazioni Atalanta-Napoli: tredicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli, match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. Dopo la sosta gli azzurri ripartono da Walter Mazzarri, nuovo allenatore dei partenopei (per lui è un ritorno) ma con una formazione che ricalcherà l’undici tipo spallettiano prima e di Garcia poi. Per la Dea invece Gasperini cerca punti per la zona Champions. Di seguito ecco le possibili scelte della sfida del Gewiss Stadium in programma sabato 25 novembre alle ore 18 con diretta tv su Dazn.

QUI ATALANTA – De Ketelaere torna disponibile ma va in panchina, davanti coppia Lookman-Scamacca. Emergenza in difesa con Toloi e Kolasinac infortunati così come Palomino, Bakker centrale. De Roon squalificato.

QUI NAPOLI – Tridente Politano-Raspadori-Kvaratskhelia, Osimhen potrebbe recuperare per la panchina. Mario Rui infortunato al pari di Meret, spazio a Olivera e Gollini.

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Bakker; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Scamacca

Ballottaggi: Pasalic 55% – De Ketelaere 45%

Indisponibili: El Bilal Tourè, Palomino, Kolasinac, Ruggeri, Toloi, Holm

Squalificati: De Roon

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Ballottaggi: –

Indisponibili: Mario Rui, Meret, Osimhen

Squalificati: –