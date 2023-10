Milano-Cortina 2026, Abodi: “Pista bob? Valutiamo anche Torino”

Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, ha parlato a margine di Ceo For Life a Roma della pista da bob che non verrà costruita a Cortina: “Bisogna trovare altre soluzioni visto che il Governo non ha risorse incrementali. Torino? Verrà valutata, nessuno l’ha mai negato“. Il ministro ha poi aggiunto: “La nostra priorità è mettere in condizione la fondazione Milano-Cortina e il Cio, che devono decidere dove si disputeranno le competizione, di trovare una soluzione che rispetti il programma. Ristrutturazione pista Torino? Il presidente della Regione Piemonte Cirio mi ha detto che entro lunedì arriverà la documentazione aggiornata che i tecnici potranno esaminare“.