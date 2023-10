Malagò: “Gravina via dalla Figc? Politica si occupi di sport ma non occupi lo sport”

“La mia posizione la conoscete e non può che essere così da presidente Coni. E’ molto importante che la politica si occupi di sport, ce n’è un grande bisogno, ma questo non significa che debba occupare lo sport. E’ un mondo che ha una sua autoregolamentazione dovuta ai contesti elettorali”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante l’evento Ceo For Life a Roma, rispondendo a una domanda circa la richiesta avanzata dalla Lega di dimissioni di Gravina dalla Figc: “Ognuno si sente di esprimere le proprie opinioni, ma io non posso che tutelare i caposaldi del nostro mondo”.