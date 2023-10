Scommesse, Sandro Tonali ai pm di Torino: “Ho puntato sul calcio e sul Milan”

Dopo le voci trapelate sulla Gazzetta dello Sport, arriva anche un’ulteriore conferma da parte dell’Ansa, che ha riportato come Sandro Tonali, nel corso dell’interrogatorio sostenuto martedì pomeriggio presso la Procura di Torino per il caso delle scommesse illegali, avrebbe dichiarato dinnanzi ai pm piemontesi di aver puntato sul calcio e in particolare anche sul Milan. E’ questa pertanto la circostanza al vaglio degli inquirenti dopo aver sentito il centrocampista del Newcastle. Il calciatore, secondo quanto trapela in ambienti investigativi, ha sostanzialmente ripercorso quanto aveva già dichiarato domenica scorsa alla Procura della Federcalcio.