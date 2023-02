Milan-Tottenham in tv in chiaro? Data, canale, orario e streaming andata ottavi Champions League 2022/2023

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Milan-Tottenham, match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 14 febbraio nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza. Dopo una lunga assenza, i rossoneri sono finalmente tornati agli ottavi di Champions e vogliono fare bella figura. Il momento non è dei più facili, ma la vittoria contro il Torino lascia ben sperare. La squadra di Pioli se la vedrà contro gli Spurs di Antonio Conte, che hanno vinto il loro girone ma non sono assolutamente imbattibili. La partita verrà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), e ovviamente in streaming su SkyGo e NOW. La gara sarà trasmessa anche in chiaro in tv, su Canale 5, e di conseguenza in streaming su MediasetPlay.