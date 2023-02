Lecce-Roma, Pinto: “Mourinho è il nostro leader. Zaniolo ci ha bloccato tanto il mercato”

“Sono accusato del fatto che non parlo mai. Ho parlato dopo la sessione di mercato, anche di questo. Arriviamo qua, avevo tanta voglia di parlare del Lecce, di Corvino, e voi mi venite a fare la domande già fatte mercoledì”. Lo ha detto il general manager della Roma, Tiago Pinto, a Dazn rispondendo alle ultime esternazioni di Mourinho e sul futuro dello Special One: “Noi non abbiamo bisogno di pressione in più, abbiamo il nostro leader che è il mister Mourinho, lo riconosciamo tutti. Siamo tutti sulla stessa barca per portare avanti i nostri obiettivi. Sappiamo che la Champions la vogliono tante squadre. Non diremo che il mondo è perfetto se andiamo in Champions o che dobbiamo andare tutti via se non andiamo in Champions”.

E sulla cessione di Zaniolo: “Non voglio parlare di Zaniolo per tutta la stagione, è vero che ci ha bloccato tanto il mercato, ma ora andiamo avanti, non possiamo trovare scuse”.