Juventus-Nantes, playoff Europa League 2022/2023: data, orario, diretta tv e streaming

Giovedì 16 febbraio alle ore 21:00 la Juventus ospita il Nantes, nel match valido per i playoff dell’Europa League 2022/2023. I bianconeri tornano dopo nove anni a disputare la seconda competizione europea per club e lo fanno in una situazione tutt’altro che semplice, vista la penalizzazione in campionato che rischia di compromettere anche la prossima stagione. In questo senso l’Europa League può rappresentare davvero un trampolino di lancio importante. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita.

TV E STREAMING – Juventus-Nantes sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 (canale 8 digitale terrestre), oltre che sui canali di Sky Calcio e su Dazn. Non mancheranno anche le alternative in streaming, grazie al sito di TV8 visibile con pc, tablet e smartphone e naturalmente Sky Go e Now Tv. Sportface vi racconterà la sfida in tempo reale con video, pagelle, commenti e tanto altro ancora.