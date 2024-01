Coppa d’Africa, il giocatore di Capo Verde si contorce dal dolore: poi scatena la festa con il gol (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti

Prima crolla a terra e si contorce per il dolore. Poi scatena la festa per un gol storico che permette a Capo Verde di battere 2-1 il Ghana. Tutto in pochi istanti per l’attaccante di Capo Verde, Gilson Benchimol Tavares, attaccante del Benfica B, in prestito dall’Estoril Praia. È lui l’eroe capoverdiano di giornata in Coppa d’Africa, anche se la firma sul gol vittoria è quella di Rodrigues. Benchimol però fa il lavoro sporco, sfrutta un pasticcio della difesa e del portiere e soprattutto anticipa l’estremo difensore, subendo fallo. Sarebbe rigore, come tende a far notare lo stesso giocatore che crolla a terra e si contorce chiedendo il penalty. Non ce n’è bisogno perché la palla finisce a Rodrigues che a porta sguarnita realizza il 2-1. Ed ecco che Benchimol si rialza, come spesso accade nel calcio, nel giro di un istante. Niente di male, soprattutto quando la posta in palio è alta e il contatto è evidente. Capo Verde ha superato la fase a gironi di Coppa d’Africa solamente tre volte nella sua storia. Adesso la chance è enorme.