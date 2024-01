Milan, Pulisic: “Fuori dalla corsa scudetto? Ingiusto dirlo, manca ancora mezza stagione”

Christian Pulisic rilascia un’intervista a The Athletic, dopo le prime ventisei prime ventisei presenze con la maglia del Milan: “Qui mi diverto, si tratta di una grande opportunità. Musah? Lui è incredibile, mi piace giocare insieme in Nazionale. Quando non capisco qualcosa, mi aiuta sempre, mi insegna tante cose, soprattutto di calcio“. Sul ruolo preferito: “Ho imparato molto giocando sulla fascia destra. Ora sono migliorato anche con il piede debole, soprattutto tatticamente“. Si parla poi di corsa scudetto: “Manca ancora mezza stagione, non è giusto dire che siamo fuori. Dobbiamo spingere e fare il massimo. Prossimamente avremo anche l’Europa League e ci sono anche molte partite in campionato. Non siamo scoraggiati da quello che sta accadendo. Lavoreremo per vincere e rendere orgogliosi i nostri tifosi”.