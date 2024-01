Formazioni ufficiali Atalanta-Frosinone, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Frosinone, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Imbattuta da quattro gare tra campionato e coppa, la squadra di Gasperini va a caccia dei tre punti per agganciare la Lazio al quinto posto e rilanciarsi in ottica corsa Champions. Impegno più che alla portata contro un Frosinone in crisi nera, reduce da quattro sconfitte di fila. Di seguito le scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini ed Eusebio Di Francesco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

