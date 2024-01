Il retroscena su Kevin De Bruyne: avrebbe potuto giocare per il Burundi

La Coppa d’Africa è iniziata da alcuni giorni e il Daily Mail ha ricordato un curioso retroscena su Kevin De Bruyne, tornato a segnare proprio in questi giorni con il Manchester City mettendo alle spalle il grave infortunio. Ebbene, il capitano e stella del Belgio sarebbe potuto invece essere un giocatore del Burundi, il paese dell’Africa orientale. La madre di KDB, infatti, è nata proprio qui e si è trasferita a sette anni in Belgio. Nel 2019, il Burundi ha giocato la Coppa d’Africa per la prima e fin qui unica volta nella propria storia.