Milan-Napoli, la coreografia del Meazza: mani che stringono Pulcinella (FOTO)

Una grande coreografia per un grande match: è ciò che hanno preparato i tifosi del Milan per la gara contro il Napoli, nella gara valevole come andata dei quarti di finale di Champions League. Sugli spalti del Meazza sono comparse due mani rossonere, provano a stringere e ad “agguantare” Pulcinella, classica maschera napoletana.

The devil chokes Pulcinella

OUR FATE… IN OUR HANDS pic.twitter.com/dIHsh9SwUR — Patrick Kendrick (@patrickendrick) April 12, 2023