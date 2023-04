Probabili formazioni Feyenoord-Roma: andata quarti Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di Feyenoord-Roma, match di andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Si gioca alle 18:45 nella cornice del De Kuip, uno stadio caldo, forse anche troppo a giudicare dall’ultimo match contro l’Ajax. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW. Nuovo confronto tra le due squadre ad un anno dalla finale di Tirana che vide uscire vincitrice la squadra di Mourinho con un gol di Zaniolo. Oggi il classe 1999 non c’è più ed è in Turchia con il Galatasaray. Ma la Roma sogna un’altra semifinale (sarebbe la quarta negli ultimi sei anni).

FEYENOORD – L’11 è cambiato tanto rispetto alla finale del maggio 2022. Gimenez è la stella in attacco, con lui pronti Alireza e Idrissi. Hancko è il nuovo leader della difesa al posto di Senesi. Kokcu tra i superstiti. Un’altra similitudine con Tirana: il portiere Bijlow, come l’anno scorso, è chiamato ad un rapido recupero da un infortunio. Ce la dovrebbe fare, a differenza di Malacia.

ROMA – Abraham pronto dal 1′ di gioco con Dybala e Pellegrini a supporto. Anche Matic dal 1′ con Cristante, mentre Wijnaldum va verso un turno di riposo. Zalewski e Spinazzola sulle fasce. La difesa è quella di Tirana: Mancini, Smalling, Ibanez. Dalla panchina Belotti, El Shaarawy. Non convocato Ola Solbakken, che non è in lista Uefa.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Roma

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kokçu; Alireza, Gimenez, Idrissi

Ballottaggi: Bijlow 70% – Wellenreuther 30%

Indisponibili: Malacia, Bijlow (in dubbio)

Squalificati: –

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham

Ballottaggi: Abraham 60% – Wijnaldum 40% (con Dybala falso nove)

Indisponibili: Karsdorp, Solbakken (non in lista Uefa)

Squalificati: –