Probabili formazioni Lech Poznan-Fiorentina: andata quarti Conference League 2022/2023

Le probabili formazioni di Lech Poznan-Fiorentina, gara di andata dei quarti di finale di Conference League. Dopo la bella prova in semifinale di Coppa Italia con la Cremonese, i viola vogliono prolungare anche il loro percorso europeo. La partita è in programmaa alle 21:00 di giovedì 13 aprile nella cornice del Poznan Stadium. Un ambiente caldo attende gli uomini di Italiano che partono comunque con i favori del pronostico. C’è voglia di andare avanti e di tornare a disputare una semifinale europea. Quali saranno le scelte degli allenatori? Scopriamolo insieme in questa settimana di preparazione.

LECH POZNAN – Squalificato Murawski. In queste settimane la squadra polacca ha cambiato modulo, passando dal 3-5-2 al 4-4-1-1. Ishak guida l’attacco.

FIORENTINA – Qualche dubbio per Italiano, ma non in difesa, dove sarà assente per squalifica Martinez Quarta. Spazio quindi a Milenkovic e Igor con Dodò e Biraghi terzini. Cabral favorito su Jovic, Nico Gonzalez e Saponara scalpitano nel tridente. Barak, uomo Conference, cerca altri gol pesanti nella competizione. Bonaventura e Mandragora a centrocampo.

Le probabili formazioni di Lech Poznan-Fiorentina

Lech Poznan (4-4-1-1): Bednarek; Pereira, Salamon, Milic, Rebocho; Skoras, Sousa, Karlstrom, Velde; Marchwinsk; Ishak

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: Murawski

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara

Ballottaggi: Cabral 65% – Jovic 35%.

Indisponibili: –

Squalificati: Martinez Quarta