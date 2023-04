Troppo Real Madrid per un Chelsea allo sbaraglio: al Santiago Bernabeu finisce 2-0

Vittoria casalinga più che agevole per il Real Madrid contro il Chelsea che, nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023, si impone per 2-0. La squadra di Ancelotti, così facendo, ipoteca già il passaggio del turno alle semifinali, che con ogni probabilità sarà contro il Manchester City, dopo la vittoria di ieri sul Bayern Monaco per 3-0.

Gara che praticamente mai è stata in discussione, con i padroni di casa che trovano il vantaggio già al minuto 21. Invenzione di Kross per Vinicius, che prova la botta in porta. Kepa devia, ma lascia il pallone, su cui si avventa da metri 0 Karim Benzema, che non può certamente sbagliare. Continuano gli spagnoli a fare la partita, ma non trovano il raddoppio in chiusura di primo tempo.

La seconda frazione inizia molto male per gli inglesi, con Koulibaly che è costretto al cambio, al suo posto Cucurella. Passano pochi secondi, e il Chelsea rimane in 10: fallo da ultimo uomo, espulso Chilwell. Il punto esclamativo lo mette poi con una gran botta da fuori area, su schema da calcio d’angolo, di Marco Asensio. 2-0 dopo 90′ minuti, e una strada per il Chelsea che si fa molto più che complicata in vista della gara di Stamford Bridge di martedì prossimo.