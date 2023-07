Europei Under 21 2023, semifinale Spagna-Ucraina: data, orari, diretta tv e streaming

La seconda semifinale degli Europei Under 21 2023, in corso in Romania e Georgia, vedrà di fronte Spagna e Ucraina. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 5 luglio in quel di Bucarest, dove le due formazioni si sfideranno alla ricerca del pass per la finalissima in programma l’8 luglio a Batumi. Con i pass olimpici già assegnati, adesso le squadre possono concentrarsi solo sulla caccia al trofeo. Dall’altra parte del tabellone ad attendere la vincitrice ci sarà una tra Israele e Inghilterra. La Spagna è la logica favorita, ma ha dovuto soffrire per eliminare ai supplementari la Svizzera. L’Ucraina invece ha sorpreso tutti, eliminando la più quotata Francia. Le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi, pareggiando 2-2.

ORARI, TV E STREAMING – La partita avrà inizio alle ore 21:00 di mercoledì 5 luglio e gli appassionati potranno seguirla in diretta tv su RaiSport (canale 58 del digitale) oppure in diretta streaming su RaiPlay e Uefa.tv. Sportface vi racconterà gli Europei Under 21 in tempo reale con aggiornamenti, video e tanto altro ancora.