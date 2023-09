Premier League 2023/2024: vittoria in extremis del Tottenham, un autogol condanna il Liverpool (in nove)

Non ha deluso le aspettative il big match della settima giornata di Premier League 2023/2024 tra Tottenham e Liverpool. A conquistare i tre punti sono stati gli Spurs, ma al Tottenham Hotspur Stadium di Londra è successo davvero di tutto. Inizio appannaggio dei Reds, che hanno impegnato Vicario a un doppio miracolo e poi hanno trovato il vantaggio prima che il gol di Luis Diaz venisse annullato. Dettaglio da non sottovalutare l’espulsione di Jones, che al 26′ ha ricevuto un rosso dall’arbitro per un’entrata horror ai danni di Bissouma. A sbloccarla è stato dunque Son, già al sesto centro stagionale, che al 36′ ha portato avanti i suoi. In pieno recupero, tuttavia, Gakpo ha trovato il pareggio, infortunandosi ma mandando il Liverpool al riposo in parità.

Nella ripresa il Liverpool ha perso un altro uomo dato che Diogo Jota ha rimediato due gialli nel giro di pochi minuti, lasciando i suoi addirittura in nove. Almeno il pareggio sembrava però in cascina per la squadra di Klopp, molto brava a stringere i denti. Un autogol di Matip al 96′ ha invece condannato il Liverpool, che subisce dunque la prima sconfitta stagionale. Vince e sale a quota 17 punti, al contrario, il Tottenham, che raggiunge al secondo posto l’Arsenal, a una sola lunghezza dalla capolista Manchester City.