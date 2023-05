Milan-Inter, Pioli: “Abbiamo fatto provino con Leao, non era in condizione. Non ce la fa”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a pochi minuti dall’Euroderby di Champions League contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Leao non ce la fa, abbiamo fatto il provino oggi ma non era in condizione, giocheremo con altre caratteristiche. Solidi, compatti, e ripartiremo insieme. Sto molto vicino ai miei calciatori, ho ricordato alcune situazioni tattiche, e con tanto entusiasmo ed energia. Sentimenti? Ora ci sono tante emozioni, dobbiamo giocare con tanto cuore, ma soprattutto tanta lucidità, che farà la differenza”.

E ancora: “Sarà una partita che vale tanto, ma è una sfida che si decide in 180. Chiaro che vorremo un vantaggio, ma c’è anche il ritorno. Spazio per un altro tatuaggio in caso di una vittoria? Eh…”.