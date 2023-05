Ciclismo: 4 medici a processo per la morte di Michele Fanini

Il giudice per l’udienza preliminare di Lucca ha disposto il rinvio a giudizio di quattro medici imputati di omicidio colposo per il decesso in ospedale a Lucca di Michele Fanini, trovato morto nel novembre 2019 mentre era ricoverato. Nello specifico, i 4 dottori che presero in cura Fanini il quale era in attesa di essere sottoposto a un’operazione chirurgica all’ospedale San Luca di Lucca il 4 novembre 2019.

Le indagini sono scattate in seguito all’esposto presentato dal figlio Lorenzo e dai fratelli Ivano, Pietro e Brunello Fanini con i quali Michele Fanini componeva una dinastia di imprenditori che ha fatto epoca nel mondo del ciclismo professionistico. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 3 novembre.